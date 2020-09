Тенис Силите на Анди Мъри не стигнаха за повече от втори кръг, Тийм обаче е на висота 04 септември 2020 | 09:54 - Обновена Прочетена 312 0



Още двама канадци продължават напред в турнира. Номер 12 Денис Шаповалов и Вашек Поспишил. Така Канада за първия път има трима тенисисти в третия кръг на турнир от Големия шлем, според АТП.



Шаповалов ще играе срещу номер 19 Тейлър Фритц (САЩ) в третия кръг. Поспишил елиминира сънародника си Милош Раонич с 6:7(1), 6:3, 7:6(4), 6:3. Следващият му съперник е номер 8 в схемата Роберто Баутиста Агут (Испания), който спечели срещу Миомир Кечманович (Сърбия) с 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

The birthday boy gets it done.



Dominic Thiem makes quick work of Nagal and is through to Round 3. pic.twitter.com/teTgzZhYyK — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2020

Поставеният под номер 2 Доминик Тийм продължи напред след успех над индиеца Сумит Нагал с 6:3, 6:3, 6:1. Тийм, който навърши 27 години вчера, ще играе в следващия кръг срещу шампиона от 2014 година Марин Чилич. Хърватинът спечели срещу Норберт Гомбош (Словакия) с 6:3, 1:6, 7:6(2), 7:5, след като пласира 15 аса.



