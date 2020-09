Тенис Серина Уилямс увеличи рекордната си серия в Ню Йорк 04 септември 2020 | 09:27 - Обновена Прочетена 303 0



копирано





Уилямс направи шест пробива в мача и три пъти загуби подаването си. Двубоят се игра при затворен покрив на централния корт "Артър Аш".

Another one.@serenawilliams is through to Round 3. pic.twitter.com/n9rEPmEmQE — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020

Победителката през 2017 година Слоун Стивънс (САЩ) елиминира Олга Говорцова (Беларус) с 6:2, 6:2 и ще търси втора победа срещу Уилямс в седем мача.



"Тя е много добър играч. Преди е печелила тук и ме е побеждавала, така че знае как да играе добре. Няма да бъде лесно, нос е радвам, че днес имах тежък мач, за да ме подготви за следващия", каза Уилямс за Стивънс.



Първата ракета на Великобритания и девета поставена Йохана Конта отпадна във втория кръг след загуба от номер 77 в света Сорана Кърстя (Румъния) с 6:2, 6:7(5), 4:6 след близо три часа игра.



Конта е четвъртфиналистка в турнира от миналата година, а румънската стигна до първата си победа срещу тенисистка от топ 20 след май 2019 година.



Двукратната финалистка Виктория Азаренка (Беларус) също се класира за третия кръг след успех над сънародничката си Арина Сабаленка с 6:1, 6:3 за 69 минути. Шесткратната шампионка Серина Уилямс постигна рекордна 103-а победа в основната схема на Откритото първенство на САЩ по тенис и се класира за третия кръг на надпреварата. Поставената под номер 3 представителка на домакините победи Маргарита Гаспарян (Русия) с 6:2, 6:4 за 95 минути и в следващия кръг ще излезе срещу сънародничката си и победителката през 2017 година Слоун Стивънс.Уилямс направи шест пробива в мача и три пъти загуби подаването си. Двубоят се игра при затворен покрив на централния корт "Артър Аш".Победителката през 2017 година Слоун Стивънс (САЩ) елиминира Олга Говорцова (Беларус) с 6:2, 6:2 и ще търси втора победа срещу Уилямс в седем мача."Тя е много добър играч. Преди е печелила тук и ме е побеждавала, така че знае как да играе добре. Няма да бъде лесно, нос е радвам, че днес имах тежък мач, за да ме подготви за следващия", каза Уилямс за Стивънс.Първата ракета на Великобритания и девета поставена Йохана Конта отпадна във втория кръг след загуба от номер 77 в света Сорана Кърстя (Румъния) с 6:2, 6:7(5), 4:6 след близо три часа игра.Конта е четвъртфиналистка в турнира от миналата година, а румънската стигна до първата си победа срещу тенисистка от топ 20 след май 2019 година.Двукратната финалистка Виктория Азаренка (Беларус) също се класира за третия кръг след успех над сънародничката си Арина Сабаленка с 6:1, 6:3 за 69 минути. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 303 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1