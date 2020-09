Зимни спортове Здено Хара иска да остане в Бостън 03 септември 2020 | 21:16 - Обновена Прочетена 113 0



копирано

Ветеранът Здено Хара заяви, че иска да се завърне в тима на Бостън и да играе своя 23-и сезон в НХЛ през 2020/2021.



"Чувствам се добре физически. Настроен съм и чувствам, че все още мога да играя. Искам да остана в Бостън, да играя за тима. Това не се е променило", каза 43-годишният защитник.





Doc's words on Zdeno Chara during the handshake line @NHLBruins | #NHLBruins pic.twitter.com/XlLLyHRElX — #StanleyCup Playoffs on NBC (@NHLonNBCSports) September 1, 2020 В понеделник Бостън отпадна на полуфиналите в Източната конференция след 1:4 от Тампа Бей, а тогава Хара не отговори конкретно дали ще се завърне на леда. През март той ще навърши 44 години. Словашкият защитник изкара своя 14-и сезон с Бостън и общо 22-и в НХЛ. В 68 изиграни мача през този сезон Хара има 5 гола и 9 асистенции, както и две асистенции в 13 срещи от плейофите. Хара е носител на Купа "Стенли" през 2010/2011.



Словакът има 656 точки в кариерата си (205 гола и 451 асистенции в 1553 мача с Ню Йорк Айлъндърс (1997-2001), Отава (2001-2006) и Бостън.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 113 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1