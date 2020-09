Расизмът в Англия се е увеличил

Англия

Случаите на дискриминация на всички нива на професионалния футбол в Англия и Уелс са нараснали с 42 процента през миналия сезон, въпреки че първенствата бяха спрени за няколко месеца поради пандемията от COVID-19, обявиха от антирасистката организация "Kick It Out".



Общо 446 оплаквания за дискриминация са постъпили пред сезон 2019/2020 спрямо 313 в предишната кампания, докато случаите на обиди на расова основа са се увеличили с 53 процента. Има и 117 оплаквания за обиди въз основа на сексуалната ориентация, което е покачване с цели 95 процента.



Отборите на Висшата лига се стремят да борят с расовата дискриминация след рестартирането на сезона през юни чрез кампанията "Black Lives Matter", но председателят на "Kick It Out" Санджай Бхандари заяви, че все още трябва да се свърши много работа.



"Тази година пандемията и убийството на Джордж Флойд обърнаха света с главата надолу", коментира Бхандари.