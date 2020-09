НБА Стив Неш: Дюрант е един от най-великите играчи, с Кайри имаме обща история 03 септември 2020 | 18:57 Прочетена 94 0



"Обичам да преподавам и да се уча. Обичам да съм част от отбор и да изграждам такъв. Също така ми харесва да се състезавам. Това са съставките, които ме поставят в състояние да бъда развълнуван и да се възползвам от тази възможност"



OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise’s NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020 "Винаги съм искал да бъда треньор. По някакъв начин се сдържах до момента, не си позволявах да го направя. Но в същото време знаех, че бих искал да го направя. Това, което ме спираше, беше моето семейство. Наистина исках да прекарвам времето си с моите деца, това беше възнаграждението ми от дългата професионална кариера. Исках да имам най-голямо влияние върху живота им"

Новият старши треньор на Бруклин Нетс Стив Неш даде първото си интервю като наставник на "мрежите". 46-годишната легенда говори пред ESPN за новата си роля, която е дебютна в кариерата му, както и за разбирателството му с двете големи звезди на отбора - Кевин Дюрант и Кайри Ървинг. Легендата Стив Неш застава начело на Бруклин Нетс "И двамата с Кевин (Дюрант) обичаме баскетбола. Изградихме връзка от типа на учител и ученик през годините, която датира още от времето, когато завършвах кариерата си. След това тренирахме заедно в залите на Голдън Стейт. Мисля, че между нас има доверие и общи характер и език, които се изградиха с течение на времето. Това определено е най-важното в случая. Кевин е един най-великите играчите, които някога съм виждал, така че да забелязвам увереността му е наистина важно за мен"

Reunited in Brooklyn @KDTrey5 @SteveNash pic.twitter.com/Bjfae0iUTR — ESPN (@espn) September 3, 2020 "Кевин е възстановен и се чувства добре, поне така чувам. Все още преминава през процес по адаптация, който ще покаже колко е здрав. След такава тежка травма ти е нужно време за адаптиране с обстановката. В момента преминава през такъв процес, за да свикне отново с възстановения си ахилес и да издържа на изискванията на графика в НБА"

"Кайри и аз имаме обща история - той е един от любимите ми играчи. С него прекарахме няколко дни в залата през 2015-а, бяхме в Ню Йорк. Съществува разбирателство и уважение. Той е плеймейкърът, аз съм треньорът. Развълнуван съм, че получавам възможност да го опозная по-добре и да разбера начина му на игра, за да му помогна да се усъвършенства"



