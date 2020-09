Автомобили Audi Q2 се представя в нова върхова форма 03 септември 2020 | 17:18 Прочетена 0 0



копирано

Осмоъгълникът като основен стилистичен елемент: външният дизайн

Audi Q2 е добре трениран универсален талант, който се справя еднакво добре във всекидневието и през свободното време – а линиите на каросерията отлично отразяват неговия характер: със спортни и едновременно мускулести пропорции, както и със своите изразителни ръбове, компактният SUV има изключително самоуверен вид. В рамките на обновлението Q2 е пораснал с няколко милиметра, достигайки до 4,21 метра на дължина, докато широчината и височината са останали непроменени – съответно 1,79 метра и1,54 метра. Коефициентът на обтекаемост от 0,31 (със спортно окачване) е върхово постижение в сегмента. Дизайнерите са пренесли многоъгълния мотив, който до момента беше ключов за оформлението на предната част и на профила на автомобила, и в задницата на каросерията: задната броня сега интегрира внушителен дифузорен елемент с формата на петоъгълен многоъгълник. Предната част също е модифицирана, като областта под фаровете е по-акцентирана отпреди. Осмоъгълната предна решетка Singleframe е станала малко по-ниска, което кара предницата да изглежда с една идея по-широка. Нейното оформление също е белязано от многоъгълен мотив. При линиите на оборудване advanced и S line между предната решетка и капака на двигателя е разположен малък прорез, който напомня за Audi Sport quattro – една от големите икони на марката. Големите и изразителни отвори в предната броня също са станали по-внушителни, особено при линия S line. Според желанието на клиента: LED- или Matrix LED-светлини

LED-фаровете вече са част от серийното оборудване на Q2, а като опция се предлагат Matrix LED-светлини. Седем отделни LED-елемента, разположени в един общ модул, изпълняват функцията на интелигентни дълги светлини. По този начин пространството пред автомобила е осветено максимално ярко, без при това да се заслепяват останалите участници в движението. Десет светодиода, разположени зад кръстосана оптика, отговарят за дневните светлини, а допълнителни седем LED-елемента обуславят работата на динамичните мигачи. По отношение на задните светлини, клиентите имат избор между две LED-опции – с или без динамични мигачи. Когато купувачът е спрял избора си на Matrix LED-светлини, динамичните мигачи отзад са серийни. Освен това при отключване и заключване на автомобила специална светлинна инсценировка привлича погледите към Q2. Екстериорните цветове на компактния SUV са увеличени с пет нови предложения: Apple green празнува своята премиера при Audi, новост за Q2 са още цветовете Manhattan сиво, Navarra blue, Arrow grey и Turbo blue. Декоративните елементи в областта на С-колоните в зависимост от избраното оборудване могат да бъдат боядисани в цвета на автомобила, в сиво или в сребристо. Допълнителните елементи в долната част на каросерията се предлагат в три варианта: релефно черно при базовия модел, Manhattan grey за линия на оборудване advanced и в цвета на автомобила при S line. Нова стратегия при пакетите: интериор и оборудване

Просторният интериор на Audi Q2 предлага място за до петима души. Интериорният дизайн е естествено продължение на строгите линии на екстериора. Вентилационните отвори и скоростният лост са получили нова визия. Като алтернатива на базовия вариант, клиентите на Q2 могат да поръчат интериора и във вариант S line, като двете версии на интериора могат да се комбинират свободно с избраната линия за екстериора. При поръчване на пакет амбиентно осветление plus дeкоративната лайстна на арматурното табло и опорите за коленете в областта на централната конзола получават дискретна подсветка. Новост в гамата на модела е и микрофазерният материал Dinamica, който се появява на мястото на предлаганата досега Alcantara. Audi са обединили всички материали и цветове в общо осем пакета, като по четири от тях се предлагат съответно за базовия вариант и за версията S line. Допълнителните опции също са събрани в пакети, което прави конфигурирането на автомобила по-лесно и прегледно. Без значение дали става дума за климатичната инсталация, комфорта, функционалността, интериора, инфотейнмънт технологиите или асистиращите системи за водача – всички пакети са премислени така, че да отговарят в максимална степен на нуждите на водача. Audi в бъдеще възнамерява да приложи тази стратегия при всички свои модели, като пакетите ще бъдат съобразени с предпочитанията, характерни за съответните региони и пазари. Към специалното оборудване за Q2 следва да се споменат спортните седалки със силно изразени странични опори, регулируема във височина седалка за пасажера до водача, двузонална климатична инсталация, както и допълнително подгряване. Багажното отделение на компактния SUV е с обем 405 литра, респективно 1.050 литра след сгъване на задните облегалки. По желание на клиента допълнително се предлагат електрическо задвижване на задния капак и теглич. Дигитален свят: ергономична концепция, контролни прибори, инфотейнмънт и Audi connect

По отношение на ергономичната концепция и контролните прибори оборудването също е степенувано по нов начин. Обсегът на оборудване се простира от MMI Radio plus с DAB+ и Audi virtual cockpit с 12,3-инчов екран и MMI Navigation plus с 8,3-инчов екран. Въпросните се управляват от въртящия и натискащ се регулатор на централната конзола (MMI touch) или чрез гласовото командване с помощта на свободни фрази от всекидневната реч. Основни елементи като Audi phone box са налични в две версии – с или без функция за безжично зареждане – което допълва гамата от оборудване за модела. Озвучителната уредба Bang & Olufsen Premium Sound System с мощност 705 вата и 14 високоговорителя е единствено по рода си предложение за сегмента на малките SUV-модели. Към функционалността на MMI Navigation plus спадат LTE-модул за бърз пренос на данни и WiFi-Hotspot, с който пасажерите могат да свързват своите външни устройства. Върховата версия на инфотейнмънт-системата пренася услугите на Audi connect на борда на Q2, сред които и онлайн информация за трафика. Новост са услугите Audi connect Emergency call & Service, както и Audi connect Remote & Control. С тяхна помощ водачът може да заключва автомобила от разстояние или пък да проверява оставащия пробег. За целта е необходимо използването на безплатното смартфон приложение Audi App. В случай че клиентът иска да деактивира преноса на данни, е предвиден режим Privacy Mode, който се активира от системата MMI. Пет мощни варианта за задвижването: три TFSI и два TDI

Audi Q2 дебютира на германския пазар с един мощен бензинов двигател: 1.5 TFSI генерира 110 кВт (150 к.с.) и 250 Нм максимален въртящ момент. Според цикъла NEDC култивираният четирицилиндров мотор изразходва едва 5,4 - 5,1 литра гориво на 100 километра, което отговаря на емисии CO2 от 124 - 116 грама CO2 на километър. Системата за ефективност Cylinder on demand (COD) временно изключва втори и трети цилиндър при ниски обороти и при слабо натоварване на задвижването. До края на годината към този мотор ще се присъединят още TDI- и TFSI-двигатели. Всички агрегати покриват нормите за нива на вредните емисии Euro 6 AP, а при дизеловите агрегати технологията Twindosing намалява емисиите NOx. Те работят със SCR-катализатори – единият е разположен непосредствено зад двигателя, а вторият е монтиран под дъното на автомобила. Двата катализатора отговарят за различни режими на работа на задвижването и се допълват един друг със своето действие. Q2 с двигател 1.5 TFSI слиза серийно от конвейера с шестстепенна механична трансмисия, като опция се предлага седемстепенната предавателна кутия S tronic. За някои от двигателите се предлага система за задвижване на четирите колела quattro. Въпросната технология от ново поколение работи на основата на ламелен съединител, който при необходимост изпраща част, а в някои случаи дори и целия въртящ момент към задните колела. Системата е олекотена с един килограм спрямо предшественика благорадение на оптимизирането на различни компоненти, като например лагерите и системата за циркулация на масло. Характерът на Q2: спортен и пъргав

Дори в базовото си изпълнение Q2 е един подчертано чевръст SUV. Прогресивното кормилно управление, което с увеличаване на ъгъла на завиване става все по-директно, е част от серийното оборудване. Въпросното управление подобрява както маневреността, така и водимостта по пътища с повече завои. По желание на клиента Audi предлага и спортно окачване, което намалява клиренса с 10 милиметра. Като алтернатива е налична и ходова част с адаптивни амортисьори – тук обсегът от възможности между комфорт и динамика стават още по-широки. Въпросната технология включва системата за избор от режими на шофиране Audi drive select, която може да бъде поръчана и самостоятелно. Гамата от предлагани колела започва от 16-цолови джанти и гуми с размер 205/60. В горния край на асортимента се позиционират 19-цоловите колела на Audi Sport, които се обуват с гуми с размер 235/40. Гамата се допълва от три нови дизайна за джантите. С клиренс около 15 сантиметра Audi Q2 се справя успешно и в лек пресечен терен, а системата ESC разполага с интегриран Offroad-режим. Заимствани от премиум сегмента: асистиращите системи за водача

Асистиращите системи за водача в Q2 идват директно от премиум сегмента. Серийната система Audi pre sense front наблюдава пространството пред автомобила посредством радар, като целта й е да предотвратява инциденти или поне да намалява последствията от такива. Асистентът за спазване на пътната лента също е част от серийната екипировка на модела. Предлаганите като опция асистиращи системи за водача са разпределени в пакетите Drive, Safety и Park. В пакета от асистиращи системи за водача Park влизат камера за задно виждане и асистент при паркиране plus. Като допълнение тук може да се поръча и асистент, който самостоятелно паркира и отпаркира автомобила. Пакетът от асистиращи системи Safety включва асистент за смяна на лентата, асистент за напречно движение, както и технологиите Audi pre sense basic и Audi pre sense rear. Пакетът от асистиращи системи за водача Drive включва една особено иновативна технология – adaptive cruise assist, която е налична в комбинация с MMI Navigation plus, Audi virtual cockpit и трансмисия S tronic. В множество ситуации тази система е в състояние да отменя водача при ускоряване, намаляване и завиване в рамките на лентата на движение. За автоматичното напречно водене на автомобила е предвиден чувствителен на допир волан, който водачът трябва да докосва леко, за да покаже активност. Технологията adaptive cruise assist работи в целия скоростен диапазон на автомобила. Взаимодействайки с функцията за разпознаване на пътни знаци, системата позволява автомобилът самостоятелно да намалява скоростта в определени ситуации, например при навлизане в населено място. Когато е позволено увеличаване на скоростта, Q2 автоматично се ускорява отново Цените: старт от около 25.000 евро, версия „edition one“ за пазарния дебют

Предварителните продажби на Audi Q2 стартират на европейските пазари през септември 2020 година, като началната цена за Германия възлиза на около 25.000 евро. Цените за Q2 с разполагащия със 150 к.с. 1.5 TFSI-мотор започват от 27.196,64 евро. Ексклузивно оборудваният модел „edition one“ е наличен за пазарния дебют. Въпросният е наличен в цветове Apple green или Arrow grey и разполага с S line предна броня, боядисана в контрастно сив цвят и голям заден спойлер. Допълнителни елементи като например корпусите на страничините огледала и емблемата с четирите пръстена на емблемата Audi са боядисани в черно. Matrix LED-фарове, 19-цолови колела от Audi Sport и спортно окачване завършват спортната визия. Вътрешността на Q2 „edition one“ се отличава с интериор S line. Таванът е с черна тапицерия, а тапицираните с черна изкуствена кожа седалки имат контрастни шевове в цвят Rock сиво. Праговете са украсени с осветени алуминиеви вложки. Педалите и опорите за краката са от неръждаема стомана, а воланът е скосен в долната си част. Пакетът амбиентно осветление plus и декоративните елементи с подсветка завършват специалното оборудване. Данни за разхода на гориво на посочените модели (Данните по отношение на разхода на гориво и емисиите CO, както и класовете на енергийна ефективност са посочени в определен диапазон в зависимост от използвания размер колела/гуми, както и оборудването на автомобила)



Audi Q2 35 TFSI с механична трансмисия:

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 5,4 – 5,1

Комбинирани емисии CO2 в г/км: 124 – 117 Audi Q2 35 TFSI S tronic:

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 5,3 – 5,1

Комбинирани емисии CO2 в г/км: 121 - 116

Още по темата

0



копирано



1