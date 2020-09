ЛеБрон Джеймс: Хардън е способен да ни вкара 60 точки

Отборът на Лос Анджелис Лейкърс научи съперника си за полуфиналите на Западната конферения. "Езерняците" ще се изправят срещу опасната ниска петица на Хюстън Рокетс, а лидерът на калифорнийци ЛеБрон Джеймс призна, че тимът му трябва да обърне специално внимание на действията си в защита срещу звездите на "ракетите" Ръсел Уестбрук и Джеймс Хардън.

"В първи кръг се изправихме срещу двуглавото чудовище на Портланд в лицето на Си Джей и Лилард, а сега пред нас стои още едно такова - Уестбрук и Хардън. Скоростта и атлетизмът на Ръс са едни от най-добрите в Лигата, ако не и най-добрите. Джеймс притежава качеството да бележи тройки без проблем, а също така може да намира съотборниците си лесно. Способен е да ни вкара 60 точки, ако играта му тръгне. Трябва да бъдем много предпазливи с него, тъй като разполага с почти перфектна стрелба от наказателната линия. Отборът им е добре балансиран", каза Джеймс за Рокетс във видеоинтервю за Spectrum SportsNet.

