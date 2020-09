Англия Собствениците на Ман Сити вече притежават 10 футболни клуба 03 септември 2020 | 16:04 - Обновена Прочетена 392 0



Троа бе на четвърто място в Лига 2 миналия сезон преди пандемията от коронавирус да спре първенството, което впоследствие не бе подновено. Този сезон тимът започна сезона с победа и загуба в шампионата.



Изпълнителният директор на Манчестър Сити Феран Сориано коментира сделката: "Имахме интерес към френския футбол от известно време и по-специално към Троа".



Man City owners add TENTH club to stable after buying Ligue 2 side Troyes to add to global reach https://t.co/5mJxIQUj2y — The Sun - Man City (@SunManCity) September 3, 2020

С последната придобивка базираната в Абу Даби "Сити Футбол Груп" вече притежават собственост в 10 футболни клуба по света. В списъка испанският

