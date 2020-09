НБА Морис отнесе глоба заради действията си срещу Дончич, словенецът също е санкциониран 03 септември 2020 | 13:06 - Обновена Прочетена 177 0



Clippers forward Marcus Morris has been fined $35,000 for recklessly striking Mavericks guard Luka Doncic above the shoulders on Sunday. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2020 Както е известно, 31-годишният играч бе изгонен в мач №6, след като извърши неспортсменско нарушение от втори тип срещу Дончич. В петата среща пък отново той се опита да нарани навехнатия ляв глезен на словенския плеймейкър на Маверикс.



Doncic got the T for hitting the ref with the ball pic.twitter.com/Hz5h64yTll — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 30, 2020 Дончич също няма да се размине без санкция. 21-годишният гард е глобен с 15 хиляди долара заради хвърляне на топка по съдия в мач №6, за което му бе свирено техническо нарушение. Крилото на ЛА Клипърс Маркъс Морис отнесе глоба от НБА заради грубата си игра срещу звездата на Далас Лука Дончич. Играчът на калифорнийския тим ще трябва да се раздели с 35 хиляди долара, а като причина Лигата посочва "безразсъдни действия" от страна на Морис срещу словенеца.Както е известно, 31-годишният играч бе изгонен в мач №6, след като извърши неспортсменско нарушение от втори тип срещу Дончич. В петата среща пък отново той се опита да нарани навехнатия ляв глезен на словенския плеймейкър на Маверикс.Дончич също няма да се размине без санкция. 21-годишният гард е глобен с 15 хиляди долара заради хвърляне на топка по съдия в мач №6, за което му бе свирено техническо нарушение.

