Ван де Беек е избрал номера си в Ман Юнайтед в чест на най-добрия си приятел

Новото попълнение на Манчестър Юнайтед Дони ван де Беек каза, че ще играе с номер 34 в чест на добрия си приятел Абделхак Нури. Двамата са заедно от детство и дълго време бяха съотборници в различните формации на Аякс, но през 2017 година Нури претърпя инфаркт по време на предсезонен мач, а след това получи и тежки увреждания на мозъка, което сложи край на състезателната му кариера. Преди инцидента Нури играеше с номер 34. Donny van de Beek is the latest player to take the No. 34 shirt as a tribute to Appie Nouri pic.twitter.com/BvUSZ4Dcgo — B/R Football (@brfootball) September 2, 2020 "Това е специален момент за мен заради моя добър приятел Абделхак Нури, каза Ван де Беек пред сайта на Манчестър Юнайтед. "Той претърпя инфаркт. Аз съм много близък със семейството му и с брат му, който е сред най-добрите ми приятели. Затова реших да взема стария му номер и да пренеса някои добри спомени, които имахме", добави холандският полузащитник, който подписа 5-годишен договор с Юнайтед. Ajax's goodbye to Donny van de Beek #mulive [@AFCAjax] pic.twitter.com/I1fOK2oDUu — utdreport (@utdreport) September 2, 2020 До март месец тази година Аякс изплащаше пълната заплата на Нури на семейството му, а наскоро бившият футболист бе преместен в специално адаптирана стая в дома си след години болнично лечение. 1 кръг, събота 12 септември Премиър лийг Бърнли 17:00 Манчестър Юнайтед титуляри състав детайли статистика класиране залози 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

