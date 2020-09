Бейзбол Бейзболната икона Том Сийвър почина на 75 03 септември 2020 | 12:18 Прочетена 108 0



Официалното съобщение за смъртта на Чудесния Том беше направено тази нощ от Залата на славата в Купърстаун. От него става ясно, че приетият за член с почти единодушно гласуване през 1992 г. бивш питчер е издъхнал още в понеделник (31 август) в дома си в Калистога, Калифорния.



Hall of Fame pitcher Tom Seaver passes away at age 75. https://t.co/42fo4zBOUc pic.twitter.com/YhHnHLiH8c — National Baseball Hall of Fame and Museum (@baseballhall) September 3, 2020

В кариерата си във Висшата лига на САЩ и Канада Сийвър играе за четири различни отбора – Ню Йорк Метс (1967-1977, 1983), Синсинати Редс (1977-1982), Чикаго Уайт Сокс (1984-1986) и Бостън Ред Сокс (1986). В негова чест фланелката с №41 е извадена от употреба при "гражданите" на 24 юли 1988 г.



Именно с униформата на Метс питчерът придобива статут на бейзболно величие. През 1967 г. той печели наградата "Новобранец на годината" в МЛБ, а през 1969 г. извежда нюйоркчани до първата от общо две титли в историята на тима в Световните серии.







Трикратен носител на приза "Сай Йънг" за най-добър питчер в лигата (1969, 1973, 1975) и 12-кратен участник в Мача на звездите (1967-1973, 1975-1978, 1981), Чудесния Том приключва кариерата си с баланс 311-205 при 2,86 ERA и 3640 страйкаута. На 16 юни 1978 г. хвърля "ноу хитър" за Синсинати срещу Сейнт Луис Кардиналс.



"Той просто е най-великият играч на Метс за всички времена и сред най-добрите, които въобще някога са играли бейзбол", написа клубът в официалния си съболезнователен адрес, подписан от собственика Фред Уилпън и сина му Джеф Уилпън, изпълнителен директор.



Клубната легенда Майк Пиаца пък сподели мъката си със съобщение в "Туитър": "Том Сийвър беше бейзболна икона, по-голяма от живота. Той олицетворяваше всеки стремеж на един играч и мъж. Отдаден, лоялен, искрен и яростно непримирим. Показа сила и достойнство и в скорошното си страдание. Той ще ни липсва."



Tom Seaver was a larger than life baseball Icon, he embodied all that is desired in a player and a man, dedicated, loyal, sincere and fiercely competitive. Showed strength and dignity during his recent suffering. He will be missed #Mets #TomSeaver — Mike Piazza (@mikepiazza31) September 3, 2020





РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 2 СЕПТЕМВРИ:



Американска лига



Ню Йорк Янкис - Тампа Бей Рейс 2:5

Канзас Сити Роялс - Кливланд Индиънс 0:5

Хюстън Астрос - Тексас Рейнджърс 2:1

Минесота Туинс - Чикаго Уайт Сокс 8:1

Сиатъл Маринърс - Оукланд Атлетикс отложен (COVID-19)



Национална лига



Колорадо Рокис - Сан Франциско Джайънтс 9:6

Синсинати Редс - Сейнт Луис Кардиналс 4:3

Филаделфия Филис - Вашингтон Нешънълс 3:0

Питсбърг Пайрътс - Чикаго Къбс 2:8

Лос Анджелис Доджърс - Аризона Дайъмъндбекс 3:2 (10 ининга)



Интерлига



Балтимор Ориолс - Ню Йорк Метс 4:9

Маями Марлинс - Торонто Блу Джейс 1:2

Бостън Ред Сокс - Атланта Брейвс 5:7

Милуоки Бруърс - Детройт Тайгърс 8:5

Лос Анджелис Ейнджълс - Сан Диего Падрес 4:11





