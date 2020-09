Баскетбол Отбори от елита на Испания се интересуват от съотборник на Дончич 03 септември 2020 | 11:02 Прочетена 156 0



копирано





Агентът на 178-сантиметровият плеймейкър Кристиан Сантаеля призна, че вече са водени разговори с клубове от елита на Испания.

Гардът на Далас Маверикс Джей Джей Бареа може да се озове в отбор от испанската Лига Ендеса. 36-годишният ветеран сподели след отпадането на Мавс от плейофите на НБА преди дни, че е разочарован от малкото си получено игрово време в заключителната фаза на сезона и добави, че Испания винаги е опция, ако не успее да продължи кариерата си в НБА.Агентът на 178-сантиметровият плеймейкър Кристиан Сантаеля призна, че вече са водени разговори с клубове от елита на Испания. "В последните две седмици разговаряхме с три отбора от Испания, които проявяват интерес. Хосе няма да иска да се раздели с НБА толкова лесно, като все още може да играе по 15-18 минути на най-високо ниво. Той не игра толкова много през изминалия сезон заради това, че отборът искаше да дава шанс на по-младите играчи, но въпреки това бе продуктивен. Мисля, че някои отбори ще му предложат едногодишна сделка, но в най-лошия случай ще отпътува към Испания, където вече има заинтересовани отбори", каза агентът.

JJ Barea on his future in the NBA:



"I still want to play basketball; I feel like I can still play basketball. I don't know exactly where. If it's going to be in Dallas, I know they want me to move to coach. If I want to play basketball, I'll have to go the other way."#MFFL pic.twitter.com/Rp1KDfv5ds — All Things Mavs (@All_Things_Mavs) September 1, 2020 През изминалия сезон Бареа, който е шампион с Далас от 2011-а, се появи в 29 двубоя, записвайки средно по 7.7 точки, 1.8 борби и 7.7 асистенции за 15.5 минути на мач. В плейофите пуерториканецът получи само 5 минути в мач №4 срещу Клипърс, като не се появи в игра в останалите срещи. През изминалия сезон Бареа, който е шампион с Далас от 2011-а, се появи в 29 двубоя, записвайки средно по 7.7 точки, 1.8 борби и 7.7 асистенции за 15.5 минути на мач. В плейофите пуерториканецът получи само 5 минути в мач №4 срещу Клипърс, като не се появи в игра в останалите срещи. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 156

1