Баскетбол Гергана Брънзова и Гергана Славчева се включват във фестивала по програмата "Her World, Her Rules" 03 септември 2020 | 10:46



С идването на есента баскетболният живот в България продължава да се разбужда. На 18 и 19 септември Шумен ще стане домакин на третия фестивал за момичета до 10-годишна възраст, който БФБаскетбол ще проведе по програмата "Her World, Her Rules" в България. Проектът се осъществява с подкрепата на ФИБА Европа и вече събра по над 120 момичета на възраст до 10-годишна възраст в Перник и София по-рано през годината. Целта е популяризиране на баскетбола сред момичетата, който е сред приоритетните на европейската централа. Не една, а две баскетболистки, преминали през WNBA в САЩ, ще изнесат семинар пред деца и родители на малки любителки на баскетбола в Бургас. Бившите звезди на националния ни отбор Гергана Славчева и Гергана Брънзова ще разкажат за страстта си по оранжевата топка, за опита си и за ползите от играта в зала „Бойчо Брънзов“ в Бургас в неделя в 11 ч.



Деца от 9 клуба от Североизточна България ще участват в Баскетфест 2020 в Шумен. В Група "А" умения ще покажат момичетата от Черно море Одесос, Доростол, Чардафон, Спартак Варна и домакините от Шумен. В група "Б" са Вълци (Разград), Дунав 2016, Светкавица и Ънстопабъл. В Бургас ще се съберат най-малките момичета от клубовете Берое Стара Загора, Делфин, Черноморец 2014, Вихър Айтос и Тони 7.



ПРОГРАМА за фестивала в Шумен на 18 и 19 септември:



Група "А":

18.09.2020 г., петък, зала "Арена Шумен", игрище 1



час: отбори:

14.00 Доростол - Шумен

15.00 Спартак - Чардафон

16.00 ДоростолФ - Черно море Одесос

17.00 Шумен - Чардафон

18.00 Черно море Одесос - Спартак



19.09.2020 г., събота, зала ДАрена ШуменФ, игрище 1

09.00 Чардафон - Доростол

10.00 Черно море Одесос - Шумен

11.00 Спартак - Доростол

12.00 Семинар за треньори и родители с Гергана Славчева

13.00 Чардафон - Черно море Одесос

14.00 Шумен - Спартак

Награждаване и закриване на "Баскетфест-2020"



Група "Б":

18.09.2020 г., петък, зала "Арена Шумен", игрище 2



час: отбори:

16.00 Вълци - Ънстопабъл

17.00 Дунав Русе 2016 - Светкавица



19.09.2020 г., събота, зала ДАрена ШуменФ, игрище 2



час: отбори

10.00 Светкавица - Вълци

11.00 Ънстопабъл - Дунав Русе 2016

12.00 Семинар за треньори и родители

13.00 Вълци - Дунав Русе 2016

14.00 Светкавица - Ънстопабъл.





ПРОГРАМА за фестивала в Бургас на 20 септември:

Детски фестивал ФИБА Ц Европа за момичета до 10 години:

20.09.2020 година /неделя/, зала "Бойчо Брънзов" - Бургас



час отбори

09:00 Черноморец 2014 - Вихър Айтос

10:00 Берое 1 - Делфин

11:00 Тони 7 - Берое

11:00 - 12:00 Семинар с родителите на всички отбори Гергана Брънзова и Гергана Славчева

12:15 Вихър Айтос - Берое 1

13:15 Берое - Черноморец 2014

14:15 Делфин - Тони7



