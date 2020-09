Сейнт Луис се раздели в вратар за да запази капитана си

Сейнт Луис изпрати вратаря Джейк Алън в Монреал с трейд за освобождаване на средства от тавана за заплати, с който шампионите в Националната хокейна лига (НХЛ) целят да запазят капитана си. Блус получиха избори в третия и седмия кръг на тазгодишния драфт, изпращайки своя седми избор в ръцете на Хабс.

For everything you did for our team and for the St. Louis community. Thank you, @34jallen! pic.twitter.com/c4IrS3K4Fx