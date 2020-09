Тенис Първа голяма изненада на US Open 2020 03 септември 2020 | 01:21 - Обновена Прочетена 363 0



One of the biggest wins of her career.



Caroline Garcias takes down No. 1 seed Pliskova in straight sets and is through to Round 3!@CaroGarcia I #USOpen pic.twitter.com/V20xtLFMaO — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2020 В първия сет Плишкова изобщо не можеше да уцели верния ритъм и загуби първите пет гейма. Тя все пак се пребори за гейм на честта, но не успя да стори нищо повече в първата част. Вторият сет бе доста по-различна история, въпреки че и той започна лошо за чехкинята - с изоставане от 0:2, а после 1:3 и 2:4. Все пак, Плишкова успя да обърне резултата до 5:4 в своя полза, а в десетия гейм имаше и два поредни сетбола, но не се възползва. Гарсия изравни за 5:5, а после се стигна до тайбрек, в който французойката взе първите две точки. Плишкова изравни за 2:2, но при следващата точка Гарсия пласира дълбок удар, който хвана част от линията пред погледа на невярващата Плишкова и това сякаш пречупи чехкинята. Поставената под №1 не взе нито точка повече и участието й приключи рано-рано, а Гарсия ще играе в следващия кръг с американката Дженифър Брейди, поставена под №28.

There it is!



