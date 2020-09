Тенис Джокович трябваше да прави обрат, но не допусна изненада 03 септември 2020 | 00:44 - Обновена Прочетена 78 0



В 70-минутния първи сет нямаше пробиви, въпреки 33-годишният сърбин пропиля три брейкпойнта в третия гейм. Вчетвъртия гейм и Едмънд се сдоби с точка за пробив, но само толкова и така дойде време за тайбрека. Той бе много равностоен, но в края му Едмънд успя да излъже съперника си и сърбинът трябваше да прави обрат в мача.

25-0 in 2020.



The man is literally unstoppable. pic.twitter.com/I9uNumaRuz — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2020 В следващите три сета Джокович успя да наложи волята си, като във втория му бе достатъчен един пробив. В третата част Ноле направи два поредни брейка за аванс от 4:1, но сърбинът загуби подаването си в шестия гейм. Последва нов пробив за Джокович и 5:2, но британецът взе следващите два гейма и принуди носителя на 17 титли от "Големия шлем" да сервира за сета при 5:4. Ноле не трепна и с гейм на нула сложи точка на тази част. В четвъртия сет Джокович поведе с 5:1 и с 6:2 затвори частта, а с това и срещата.



В следващата фаза фаворит №1 за трофея ще играе с №28 в схемата Ян-Ленард Щруф. Германецът срази с 6:2, 6:2, 7:5 участващия с "уайлд кард" американец Майкъм Мо.

