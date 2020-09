Тенис Кербер и Квитова вече са в третия кръг, кошмарен срив за Младенович 02 септември 2020 | 21:36 - Обновена Прочетена 100 0



@AngeliqueKerber pic.twitter.com/9ma1gm0r2S — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2020 С двусетова победа напред продължава и бившата №2 в света Петра Квитова. Поставената под №6 в схемата чехкиня, двукратна шампионка на "Уимбълдън", имаше труден първи сет срещу Катерина Козлова, но все пак пречупи украинката със 7:6 (3), 6:2. В първата част Квитова изоставаше с 2:4 в резултата, а при 4:5 съперничката й имаше сетбол, но чехкинята излезе с успех от сложната ситуация и в следващия етап ще играе с американката Джесика Пегула или белгийката Кирстен Флипкенс.

@Petra_Kvitova pic.twitter.com/IzqXXzhcf9 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2020 От турнира отпадна по доста любопитен начин поставената под №30 Кристина Младенович. Французойката водеше с 6:1, 5:1 в резултата срещу 20-годишната рускиня Варвара Грачова, но въпреки това загуби с 1:6, 6:7 (2), 0:6. Заемащата 102-о място в ранглистата на WTA Грачова спаси 4 мачбола (3 от тях поредни) при 5:2 за Младенович във втория сет. Рускинята някак се добра до тайбрек и го спечели убедително със 7:2, а в третия сет Младенович рухна и не успя да се пребори дори за гейм. В третия кръг рускинята ще играе с поставената под №8 хърватка Петра Мартич, която надигра с 6:3, 6:4 украинката Катерина Бондаренко.

Down 6-1, 5-1, and four match points, 20-year-old Varvara Gracheva rallies to stun Mladenovic pic.twitter.com/qO9ZLdC33e — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2020 Във втория кръг отпадна и финалистката на последния "Ролан Гарос" Маркета Вондроушова. Поставената под №12 чехкиня взе само три гейма срещу беларускинята Алиаксандра Саснович - 1:6, 2:6. Саснович пък си осигури среща с №23 в схемата Юлия Путинцева (Казахстан), която се наложи с 6:3, 6:3 над Вера Лапко (Беларус).

