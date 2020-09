Лека атлетика Зрелищна битка между Дуплантис и Кендрикс, но няма кой да спре 20-годишния швед 02 септември 2020 | 21:36 Прочетена 108 0



Дуплантис си осигури победата с нов национален рекорд на Швеция, нов рекорд на Диамантената лига, рекорд на турнира и лично постижение на открито от 6.07 метра. Шведът не допусна грешка на нито една от височините от 5.62 м до 6.07 м. Той направи и един несполучлив опит на 6.15 метра, след който реши да прекрати участието си.



View this post on Instagram A post shared by Wanda Diamond League (@diamondleagueathletics) on Sep 2, 2020 at 8:20am PDT За шести път в историята двама състезатели предоляват 6 метра в овчарския скок по време на едно състезание.



Трети тази вечер се нареди олимпийският шампион от Рио де Жанейро Тиаго Браз (Бразилия) с 5.72 метра, а четвърти със същото постижение остана олимпийският първенец от Лондон 2012 и бивш световен рекордьор в дисциплината Рено Лавийени (Франция).





