Ивет си осинови домашния любимец Токио

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Лека атлетика
Ивет Лалова-Колио и нейният съпруг Симоне Колио имат ново куче, след като наскоро загубиха своя дългогодишен домашен любимец Болт.
"Никога не съм си мислила, че ще осиновя възрастно куче. Плашех се, че ще трябва да взема това, което ми се предлага, и не трябва да се оплаквам. Със Симоне решихме да опитаме нещо ново, защото любомият Болт много ни липсва. Но вече обичаме новото ни момче. Добре дошъл в семейсвото, Токио, благодаря ти, че лекуваш сърцето ми", написа Ивет в Instagram.
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(Гост) 1
отговор
Иветчето май се е чалнала.Лошо е да нямаш деца,но тя няма вина за това. Рейтинг: 1 1
(Гост)
не , лошо е такива като тебе да имат деца.... Рейтинг: 1 1