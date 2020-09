Италия Малдини: Преговорите с Ибрахимович бяха най-трудни 02 септември 2020 | 17:43 - Обновена Прочетена 450 0



“Трансферният пазар току-що започна, но продължаваме с редица операции. Най-трудната определено беше преподписването на Ибрахимович, но тя беше и наш приоритет. Резултатите говорят за него. Важността на Златан не е само на терена, но той донесе конкурентоспособност на “Миланело”. Той е на 38 години, знаем го и той също, но всеки остарява по свой начин. Например, аз спечелих последната ми Шампионска лига на 39 години, прибирайки и наградата за най-добър защитник на състезанието.

Paolo Maldini to Sky:"Ibra's renewal was the most difficult deal to make. Brahim Diaz can play in all positions behind the striker. He can make the difference." pic.twitter.com/tZ2Kd2A8gX — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) September 2, 2020 Шампионската лига не е обявената цел, но трябва да бъде такава. Клубът положи важни усилия да подобри позицията си в класирането. Идеята е да се върнем в топ 4. Така много неща биха се променили догодина. Това не е обявена цел, но няма как Милан да не си мисли за борба за местата от топ 4 в Серия "А". Някои от младите играчи веднага са готови за игра, на други им трябва още време. Планираме да привлечем футболисти, които да помогнат за развитието на тези млади играчи. Имаме спортни и икономически предпоставки. Maldini:" The gap between AC Milan and inter? We'll see how it will go for this season." — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) September 2, 2020 Нивото на заплатите ни спадна в последните две години. Ако тези решения бъдат придружени с резултати от величината на Милан, ще сме свършили добра работа. Миналия сезон загубихме и двете градски дербита, второто по сензационен начин, играейки много по-добре. Изглеждаше, че пропастта с Интер се е увеличила, да видим сега как ще бъде", заяви Малдини пред "Скай Спорт Италия". Техническият директор на Милан Паоло Малдини призна, че преговорите около подновяването на договора на звездата на отбора Златан Ибрахимович са били най-трудните за клуба за това лято. Той също така коментира целите на "росонерите" за новия сезон.

