Де Йонг призна, че Меси все още е в общия чат на отбора

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг изказа коментар по ситуацията с голямата звезда на каталунците Лео Меси пред Fox Sports. Де Йонг, който пристигна през лятото в Барса от Аякс, призна, че шесткратният носител на “Златната топка” все още е в общия чат на отбора.

“Надявам се, че Меси все още ще бъде там, когато се върна, но това не е нещо, което зависи от мен. Той все още е в общата група в чата. Аз не съм някой, който да говори за бъдещето му с него. Сигурен съм, че има много хора около Меси, които да правят това днес”, заяви Де Йонг.

De Jong: "I hope that Messi will return to the team, but it doesn't depend on me."