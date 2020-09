Историческият индивидуален сблъсък между Мичъл и Мъри в цифри

Великолепната серия между Денвър Нъгетс и Юта Джаз най-сетне достигна до своя край. Донован Мичъл поведе “джазмените” към солидна преднина от 3-1 победи, но след това фантастичният Джамал Мъри отговори по безапелационен начин и помогна на Денвър да се превърне в едва 12-ият отбор в историята на НБА, който обръща развоя в серия след изоставане от 1-3 победи. Титаничната серия приключи: Денвър излъга Юта в епичен седми мач

Именно Мичъл и Мъри бяха главните действащи лица в седемте двубоя. Гардът на Юта на два пъти премина границата от 50 точки, като завърши със средни показатели от 36.3 точки, 5.0 борби и 4.9 асистенции. Стрелецът на Нъгетс - Джамал Мъри, също достигна до заветните 50 точки на два пъти, записвайки средно по 31.6 точки, 5.6 борби и 6.3 асистенции на мач. И то при какви проценти - Мичъл отбеляза 52.5% от полето, 51.5% от тройката и 94.8% от наказателната линия, а Мъри отговори с 52.9%/49.1%/82.5%.

475 points - the most combined points from a pair of players in a single playoff series in NBA history.



