Арсенал с официално съобщение: очакваме феновете на стадиона след месец

Носителите на ФА Къп Арсенал уведомиха феновете, че могат да бъдат допуснати обратно на стадион "Емирейтс" за мача от Висшата лига срещу Шефилд Юнайтед на 3 октомври.

Привържениците нямат право да присъстват на трибуните заради пандемията на коронавирус, която засегна сезон 2019-20 от март до края на юли. Новата кампания започва на 12 септември и всички мачове ще се играят при затворени врати, докато правителството не промени това. Тази информация идва малко изненадващо и не е потвърдена официално от ФА или някой от другите клубове във Висшата лига, но завръщането на феновете на стадиона явно е все по-близо.

"Въз основа на настоящите насоки на правителството на Обединеното кралство, ние се надяваме да успеем да приветстваме привърженици на стадион" Емирейтс" при намален капацитет за нашето домакинство на 3 октомври срещу Шефилд Юнайтед.

