Новото попълнение на Арсенал разкри причината да избере “топчиите”

ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ Новият защитник на Арсенал Габриел призна, че мениджърът Микел Артета и феновете на отбора са го накарали да избере да премине в тима от Северен Лондон. “Артилеристите” платиха 27 милиона паунда на Лил за правата на играча, като пребориха отбори като Евертън, Манчестър Юнайтед и Наполи за подписа му.Габриел призна, че феновете в социалните мрежи са изиграли важна роля в неговото решение: “Толкова много привърженици ми писаха и ме молеха да премина в Арсенал. Това изигра голяма роля в решението ми да подпиша с отбора. Знам историята и традициите на клуба и е чест за мен да бъда тук. Много съм щастлив и се надявам, че ще мога да допринеса за спечелването на много титли с фланелката на Арсенал”.“Бе много сюрреалистично, защото имаше оферти от няколко различни клуба. Говорех много със семейството ми и с агента ми, разговарях и с някои директори в Лил, но както казах, историята на този клуб, традициите и проектът на отбора за следващите години бяха много мотивиращи за решението ми да пристигна тук. Така че, ето ме, облечен с тениската на Арсенал и ще дам всичко от себе си за клуба”, добави още Габриел.Бразилецът говори и за сънародника си Еду, който е един от директорите на “топчиите” и следеше развитието на защитника във Франция: “Еду и аз имахме няколко разговори за Арсенал и новия проект. Проведохме много хубави разговори. С напредването на дните се вълнувах много. След това получих обаждане и от мениджъра, което беше много успокояващо. Самият той да ми се обади и да ми каже, че иска ме иска в състава си, ме мотивира много. Това е причината днес да съм тук”.22-годишният Габриел има на сметката си 34 мача във всички турнири през изминалия сезон, като от Арсенал обявиха, че той ще облече фланелката с номер 6.

