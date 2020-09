ПСВ Айндховен взе играч от Аугсбург

ПСВ Айндховен привлече левия защитник Филип Макс от Аугсбург, обявиха клуба. От германския отбор разкриха, че 26-годишният футболист само е поискал да напусне и се присъединява към 24-кратните национални шампиони на Нидерландия с четиригодишен договор. Трансферната сума не е обявена официално, че се предполага, че е около 10 милиона евро.

