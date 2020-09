Бостън отново зашлеви шампионите

Бостън Селтикс взе преднина от 2-0 победи срещу Торонто Раптърс в полуфиналите на Източната конференция. “Келтите” спечелиха интригуващ мач №2 със 102:99 (28:28, 22:20, 20:30, 32:21), осъществявайки обрат в последния период.





Паскал Сиакам и Фред ВанФлийт пропуснаха възможности за Раптърс и така успехът във втори пореден мач отиде в полза на Бостън. Интересното е, че във втори пореден мач стрелбата от тройката проваля шампионите от Канада - в мач №1 те стреляха 10/40 от далечно разстояние, а през изминалата нощ отбелязаха само тройка повече при същия брой опити - 11/40.

Повратният момент в срещата се оказа избухването на гарда на Бостън Маркъс Смарт, който вкара пет поредни тройки в началото на четвъртата част, помагайки на отбора си да заличи дефицит от осем пункта. Звездата на Селтикс Кемба Уокър пък подсигури победата на тима си с кош за 102:99.

5 threes in the fourth @smart_MS3 turned the game around tonight when we needed him most. pic.twitter.com/PwDpw7OxXv