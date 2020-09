Титаничната серия приключи: Денвър излъга Юта в епичен седми мач

Отборът на Денвър Нъгетс се класира за полуфиналите в Западната конференция. Селекцията на старши треньора Майк Малоун оцеля като по чудо в решаващия седми мач от серията и взе жизненоважния успех с краен резултат 80:78 (26:21, 24:15, 15:24, 15:18). По този начин Денвър се превръща в 12-ия отбор в плейофната история на НБА, който успява да осъществи обрат след изоставане от 1-3 победи. Следващото препятствие пред Нъгетс се казва Лос Анджелис Клипърс, като първият двубой между двата тима ще се изиграе в петък сутрин от 4:00 часа българско време.

Денвър взе нещата в свои ръце в началото на двубоя и поведе с 19 точки още във втората четвърт при 46:27. Донован Мичъл поведе “джазмените” към обрат в третия период, като разликата бе свалена до едва 5 точки преди финалните 12 минути. Юта дори обърна резултата в началото на последния период, но до самия край на срещата играта беше “кош за кош”.





Финалната една минута обаче беше черешката на тортата за тази епична серия - Никола Йокич вкара през Гобер за 80:78 с оставащи 27 секунди на таблото, а в последвалата атака Мичъл направи неприятна грешка в нападение, която даде възможност на Нъгетс да подпечатат успеха на бърза атака. Тори Крейг обаче пропусна поднасяне при 4.4 секунди на таблото, което позволи на Юта да има последната стрелба в мача. Отговорност за нея понесе гардът Майк Конли, който се вдигна от тройката, но топката не поиска да прониже мрежичката и така победата отиде за Нъгетс, а сълзите - за Донован Мичъл и компания.

