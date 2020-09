Тенис Серина с рекордна победа на US Open, Винъс - отпадна 02 септември 2020 | 07:59 - Обновена Прочетена 59 0



Серина Уилямс записа пореден рекорд в богатата си тенис кариера, след като тази нощ спечели със 7:5, 6:3 двубоя си срещу Кристи Ан в първия кръг на US Open. Така тя записа 102-ата си победа на Флашинг Медоус и подобри рекорда на Крис Евърт от 101 успеха на кортовете в Ню Йорк.



38-годишната американка, която е шесткратна победителка на US Open, показа леки колебания в началото на мача, но след това успя да сломи съпротивата на своята сънародничка. Така тя продължава да преследва 24-ата си титла от Големия шлем.



В същото време нейната сестра Винъс Уилямс отпадна рано-рано от надпреварата. Тя загуби в два сета 3:6, 5:7 от 20-ата поставена в схемата Каролина Мучова от Чехия.



За втория кръг се класира и друга от фаворитките на домакините Мадисън Кийс. Тя не срещна особени трудности и срещу Тимеа Бабош и се наложи с 6:1, 6:1.



Резултати от втория ден при жените:



С. Уилямс - Ан 7:5, 6:3

Мучова - В. Уилямс 6:3, 7:5

Мугуруса - Хибино 6:4, 6:4

Кенин - Викмайер 6:2, 6:2

Кийс - Бабош 6:1, 6:1

Анисимова - Томова 7:5, 7:5

Стивънс - Бузарнеску 6:3, 6:3

Александрова - Клайстерс 3:6, 7:5, 6:1

Мертенс - Зигемунд 6:2, 6:2

Конта - Уотсън 7:6(7), 6:1

Азаренка - Хаас 6:1, 6:2

Говорцова - Мухамед 6:1, 6:2

Викъри - Таунзънд 6:2, 6:4

Бановентюр - Жан 4:6, 6:3, 6:2

Корне - Дейвис 6:3, 1:6, 6:0

Сорибес Тормо - Лиу 6:2, 6:4

Векич - Кр. Плишкова 3:6, 7:6(6), 6:4

Кърстя - Макхейл 6:4, 7:5

Канепи - Синякова 6:1, 6:2

Сабаленка - Додин 7:6(1), 7:5

Фернандес - Звонарьова 6:4, 7:5

Макнали - Кузмова 6:4, 6:1

Гаспарян - Пуиг 6:3, 6:7(0), 6:0

Калинская - Стоянович 6:4, 6:3

Пера - Дияс 7:6(4), 6:0

Жабур - Кава 6:2, 7:6(6)

Святек - Кудерметова 6:3, 6:3

Болсова - Тейхман 7:6(3), 6:2

Сакари - Вьогеле 6:3, 3:6, 7:5

Пиронкова - Анисимова 6:2, 6:3

Скот - Вихлянцева 7:6(3), 6:2

Тиг - Нара 6:1, 6:0







