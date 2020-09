Тенис Анди Мъри и Марин Чилич оцеляха в петсетови драми 02 септември 2020 | 07:33 Прочетена 310 0



копирано





По подобен начин се разви и мачът между Марин Чилич и Денис Кудла. Хърватинът спечели с 3:2 след обрат. Той загуби първите два сета с 6:7(3) и 3:6, но след това взе следващите три със 7:5, 7:5 и 6:3.

This is what former Grand Slam champs do.



Marin Cilic comes back from 2 sets down to defeat Kudla 6-7, 3-6, 7-5, 7-5, 6-3 and is through to R2.@cilic_marin I #USOpen pic.twitter.com/Y62ayqAhXP — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2020

За втория кръг се класира и Мартон Фучович, който спечели сравнително лесно с 6:3, 6:3, 6:1 срещу Уго Делиен. Унгарецът ще е следващият съперник на първата ракета на България Григор Димитров, който пък елиминира американеца Томи Пол след 6:4, 6:3 и 6:1.



Резултатите от втория ден при мъжете :



Мъри - Нишиока 4:6, 4:6, 7:6(5), 7:6(4), 6:4

Тййм - Мунар 7:6(6), 6:3 и отказване на Мунар

Димитров - Пол 6:4, 6:3, 6:1

Беретини - Соеда 7:6(5), 6:1, 6:4

Д. Медведев - Делбонис 6:1, 6:2, 6:4

Ожие-Алиасим - Монтейро 6:3, 6:7(7), 7:6(6), 7:6(6)

Раонич - Майер 6:3, 6:2, 6:3

Еванс - Сейбот Уайлд 6:2, 6:1, 7:6(5)

Тиафо - Сепи 4:6, 6:3, 6:4, 7:5

Кечманович - Магер 6:4, 6:4, 6:7(6), 3:6, 6:2

Рубльов - Шарди 6:4, 6:4, 6:3

Баутиста Агут - Сандгрен 6:4, 6:4, 7:6(3)

Де Минаур - Мартин 6:4, 6:3, 7:5

Рууд - Макдоналд 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:2

Муте - Весели 6:4, 6:4, 7:5

Кузнецов - Куери 6:4, 7:6(8), 6:2

Карбайес Баена - Ф. Лопес 3:6, 7:6(5), 6:4, 6:3

Гаске - Карлович 7:6(0), 7:6(4), 6:1

Чилич - Кудла 6:7(3), 3:6, 7:5, 7:5, 6:3

Милман - Басилашвили 6:1, 6:4, 6:4

Хачанов - Синър 3:6, 7:6(7), 2:6, 0:6, 7:6(4)

О'Конъл - Джере 6:4, 4:6, 7:6(2), 6:4

Гомбос - Албът 6:4, 6:1, 6:4

Ескобедо - Майхръзак 7:6(3), 6:2, 6:3

Накал - Клаан 6:1, 6:3, 3:6, 6:1

Барере - Даниел 6:3, 6:4, 3:6, 6:1

Юмбер - Сикита 6:3, 6:4, 6:3

Руусувори - Бедене 6:3, 3:6, 6:1, 4:6, 6:1

Поспишил - Колшрайбър 7:6(4), 7:5, 7:6(3)

Волф - Пея 6:2, 0:6, 6:3, 6:3

Фучович - Делиен 6:3, 6:3, 6:1

Карузо - Дъкуорт 4:6, 7:5, 7:5, 6:2

Анди Мъри постигна изключително драматичен успех с 3:2 сета над японеца Йошихито Нишиока в сблъсъка от първия кръг на US Open. Британецът загуби първите два сета с 4:6, 4:6, но за пореден път показа огромния си характер и постигна обрат, печелейки следващите три сета със 7:6(5), 7:6(4) и 6:4. Така той се класира за втория кръг на надпреварата в Ню Йорк, където ще срещне 15-ия поставен в схемата Феликс Ожие-Алиасим.По подобен начин се разви и мачът между Марин Чилич и Денис Кудла. Хърватинът спечели с 3:2 след обрат. Той загуби първите два сета с 6:7(3) и 3:6, но след това взе следващите три със 7:5, 7:5 и 6:3.За втория кръг се класира и Мартон Фучович, който спечели сравнително лесно с 6:3, 6:3, 6:1 срещу Уго Делиен. Унгарецът ще е следващият съперник на първата ракета на България Григор Димитров, който пък елиминира американеца Томи Пол след 6:4, 6:3 и 6:1.Мъри - Нишиока 4:6, 4:6, 7:6(5), 7:6(4), 6:4Тййм - Мунар 7:6(6), 6:3 и отказване на МунарДимитров - Пол 6:4, 6:3, 6:1Беретини - Соеда 7:6(5), 6:1, 6:4Д. Медведев - Делбонис 6:1, 6:2, 6:4Ожие-Алиасим - Монтейро 6:3, 6:7(7), 7:6(6), 7:6(6)Раонич - Майер 6:3, 6:2, 6:3Еванс - Сейбот Уайлд 6:2, 6:1, 7:6(5)Тиафо - Сепи 4:6, 6:3, 6:4, 7:5Кечманович - Магер 6:4, 6:4, 6:7(6), 3:6, 6:2Рубльов - Шарди 6:4, 6:4, 6:3Баутиста Агут - Сандгрен 6:4, 6:4, 7:6(3)Де Минаур - Мартин 6:4, 6:3, 7:5Рууд - Макдоналд 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:2Муте - Весели 6:4, 6:4, 7:5Кузнецов - Куери 6:4, 7:6(8), 6:2Карбайес Баена - Ф. Лопес 3:6, 7:6(5), 6:4, 6:3Гаске - Карлович 7:6(0), 7:6(4), 6:1Чилич - Кудла 6:7(3), 3:6, 7:5, 7:5, 6:3Милман - Басилашвили 6:1, 6:4, 6:4Хачанов - Синър 3:6, 7:6(7), 2:6, 0:6, 7:6(4)О'Конъл - Джере 6:4, 4:6, 7:6(2), 6:4Гомбос - Албът 6:4, 6:1, 6:4Ескобедо - Майхръзак 7:6(3), 6:2, 6:3Накал - Клаан 6:1, 6:3, 3:6, 6:1Барере - Даниел 6:3, 6:4, 3:6, 6:1Юмбер - Сикита 6:3, 6:4, 6:3Руусувори - Бедене 6:3, 3:6, 6:1, 4:6, 6:1Поспишил - Колшрайбър 7:6(4), 7:5, 7:6(3)Волф - Пея 6:2, 0:6, 6:3, 6:3Фучович - Делиен 6:3, 6:3, 6:1Карузо - Дъкуорт 4:6, 7:5, 7:5, 6:2 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 310 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1