Джокович започна US Open без загубен сет

в първи кръг. Носителят на 17 трофея от Големия шлем се наложи с 6:1, 6:4, 6:1.



Това е 24 поредна победа за сърбина през сезона, като той все още няма загуба. Мачът се изигра на кортовете на тенис центъра "Били Джийн Кинг" в Ню Йорк, като Джокович не остави никакво съмнение в превъзходството си.



В първия сет той поведе с 5:0, като отрази точка за пробив в първия гейм. В третия пък постигна три пробива срещу съперниа от Босна. Джумхур оказа съпротива единствено във втория, след ужасяващ гейм при 4:4 рухна. Следващият съперник на сърбина ще бъде британецът Кайл Едмънд, който преодоля в четири сета казахстанеца Аександър Бублик. Locked. In.



Novak Djokovic takes the first two sets against Dzumhur.



Will he close it out in straight sets?@DjokerNole l #USOpen pic.twitter.com/8HCCkmOAxd — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2020

