Циципас се разправи с испанец, Шварцман пропусна два мачбола и отпадна след петсетова битка

Завършиха и първите битки на US Open при мъжете

В може би най-драматичния мач от началото на турнира при мъжете поставеният под №9 аржентинец Диего Шварцман загуби от британеца Камерън Нори след 4 часа битка. Нори спечели с 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5, като направи обрат от 0:2 сета, а в решаващата пета част изоставаше в резултата с 3:5. Британецът спаси и 2 мачбола - по един в деветия и десетия гейм на петия сет.

Comeback King



Cam Norrie scores an upset to remember, defeating Schwartzman 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5.



Read more https://t.co/zRzRTk75QU pic.twitter.com/OwTWxGPLSj — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2020 Поставеният под №12 канадец Денис Шаповалов пък загуби сет срещу участващия с "уайлд кард" американец Себастиан Корда, но все пак не допусна изненада и спечели с 6:4, 4:6, 6:3, 6:2. Напред продължава и №24 в схемата Хуберт Хуркач. Полякът надигра с 6:3, 6:4, 6:4 германеца Петер Гойовчик. Поставеният под №4 в схемата Стефанос Циципас се класира с убедителна победа за втория кръг на US Open. 22-годишният грък даде само 4 гейма на испанеца Алберт Рамос-Винолас - 6:2, 6:1, 6:1. Мачът продължи едва 1 час и 38 минути, като Циципас заби 13 аса, а противникът му не успя да направи нито един. Циципас допусна 5 двойни грешки, а испанецът - с 2 повече. Силите на Рамос-Винолас стигнаха само за 7 уинъра, докато гръцкият му съперник пласира цели 38. Циципас направи и 26 непредизвикани грешки - с 2 по-малко от Рамос-Винолас. В следващата фаза Циципас ще се изправи срещу тенисист извън Топ 100 - словака Йозеф Ковалик или участващия с "уайлд кард" американец Максим Креси.



