Каляри обяви привличането на Разван Марин

Елитният италиански Каляри обяви официално привличането на румънския национал Разван Марин от Аякс. 24-годишният футболист ще играе първоначално под наем с опция за задължително откупуване на правата му. През последния сезон Марин изигра едва 10 мача за Аякс в Ередивизие, а общо срещите му с екипа на амстердамския гранд са 17. Той се е съгласил да подпише договор до 30 юни 2025 година с Каляри, където играе и българския нападател Кирил Десподов.

The central midfielder arrived from Standard Liege in July 2019 and leaves Ajax after only one season in Amsterdam.