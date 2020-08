Тенис Без проблеми за Плишкова, Кербер и Квитова на старта на US Open 31 август 2020 | 21:04 - Обновена Прочетена 191 0



Чехкинята Плишкова, бивша №1 в света и водачка в схемата на тазгодишния US Open, надигра с 6:4, 6:0 на старта украинката Анхелина Калинина. Двубоят продължи едва 63 минути, като Плишкова заби общо 7 аса и 26 печеливши удара по пътя към успеха в срещата. 28-годишната чехкиня показа леки колебания в първия сет, в който загуби откриващото си подаване. След това третата в ранглистата на WTA поведе с 4:1, но допусна изравняване 4:4, преди да откаже съперничката си, печелейки последните 8 гейма в мача. Във втория кръг Плишкова ще играе с французойката Каролин Гарсия, която не даде сет на италианката Джасмин Паолини - 6:3, 6:2.

The top seed breezes into Round 2.@KaPliskova | #USOpen pic.twitter.com/VNy3aDnF7l — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2020 Шампионката в Ню Йорк преди 4 години Кербер, която също е бивша №1 в света, пък не загуби сет срещу австралийката Айла Томлянович. Поставената под №17 германска левичарка спечели с 6:4, 6:4 и в следващата фаза чака Керълайн Долхайд (САЩ) или Анна-Лена Фрийдзам (Германия).

Kerber moving



Up next: Dolehide/Friedsam pic.twitter.com/aKVjhPl4hA — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2020 Първото препятствие преодоляха още две поставени чехкини. №6 в схемата Петра Квитова не даде шанс на румънката Ирина-Камелия Бегу - 6:3, 6:2, а финалистката от миналогодишния "Ролан Гарос" Маркета Вондроушова (№12), се справи с 6:1, 6:4 с белгийката Греет Минен. Поставената под №30 французойка Кристина Младенович пък се наложи със 7:5, 6:2 над участващата с "уайбд кард" американка Хейли Баптист.



