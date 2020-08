НБА Феноменалният Джамал Мъри се нареди до Майкъл Джордан и Алън Айвърсън 31 август 2020 | 18:12 - Обновена Прочетена 368 0



Нова лекция на Джамал Мъри, Денвър изравни серията срещу Юта

Мъри влезе в елитен клуб от играчи, които могат да се похвалят с по повече от един мач с 50 или повече точки в плейофите. Това съвсем наскоро стори и младата звезда на Юта Донован Мичъл, който "подпали" коша на Денвър с 44 точки снощи, но въпреки това остана в сянката на Мъри.

Players with multiple career 50-point games in the NBA playoffs

- Michael Jordan: 8

- Wilt Chamberlain: 4

- Allen Iverson: 3

- Jerry West: 2

- Donovan Mitchell: 2

- Jamal Murray: 2 — Ben Golliver (@BenGolliver) August 31, 2020 Великият Майкъл Джордан е рекордьор с 8 мача с по 50 или повече точки в плейофите, а втори е Уилт Чембърлейн с 4. Алън Айвърсън е с 3 такива срещи, а Джери Уест е с 2 - постижение, което вече е изравнено от Мъри и Мичъл.

Jamal Murray has scored 142 points over his last three games. Only two players in NBA postseason history have scored more points over a three-game span: Jerry West (1965) and Michael Jordan (1988). — Justin Kubatko (@jkubatko) August 31, 2020 В последните си три мача Мъри е отбелязал общо 142 точки. Повече точки в рамките на три поредни срещи от плейофите са реализирали само двама души в историята - Майкъл Джордан (1988) и Джери Уест (1965). Последният играч преди Мъри, успял да вкара по 40+ точки в три поредни двубоя от плейофите, пък е Алън Айвърсън.

JAMAL MURRAY

1st player with 3 straight 40-PT playoff games since Iverson in 2001!



50 PTS, 6 AST, 70% FG

42 PTS, 8 AST, 65% FG

50 PTS, 7 AST, 58% FG

