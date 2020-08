Евертън договори трансфери от Реал Мадрид и Наполи

Полузащитникът на Наполи Алан Маркес ще премине в английския Евертън, съобщи президентът на неаполитанците Аурелио Де Лаурентис.

"Алан отива в Евертън. Скоро ще обявим официално трансфера", каза Де Лаурентис, цитиран от журналиста Фабрицио Романо. Интерес към 29-годишния бразилец имаше и от страна на Борусия Дортмунд, но офертата на Евертън е по-добра.

Английският клуб ще плати 25 милиона евро плюс 3 милиона под формата на бонуси за привличането на на Алан. През сезон 2019/2020 бразилецът има 33 мача за Наполи във всички турнири, в които е вкарал два гола. Той има договор с тима до лятото на 2023 година.

Евертън договори и полузащитника на Реал Мадрид Хамес Родригес, пише журналистът Николо Скира. Според информацията 29-годишният колумбиец ще подпише четиригодишен договор с Евертън със заплата от 4,5 милиона евро.

James Rodriguez is not training with Real Madrid in Valdebebas today. Negotiations on between Everton and Real board to reach an agreement. Everton are still ‘confident’ to get James - Ancelotti already contacted him one week ago. #EFC #transfers