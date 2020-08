Бокс Тайсън Фюри предизвика шампиона в тежка категория на WWE 31 август 2020 | 12:30 - Обновена Прочетена 262 0



копирано





В своя акаунт в социалните мрежи Тайсън отправи предизвикателство към 35-годишният Дрю Макинтайър, който е шампион в тежка категория на организацията.



“Пътувам към къщи с влака след дълъг уикенд. Мисля си за хората, които искам да ударя в лицето. Първия, който ми идва на ум е голямо момче на име Дрю Макинтайър. С удоволствие ще те ударя в лицето. Това е официално предизвикателство към шампиона в тежка категория на WWE. Вече се справих със Строуман и ще направя същото с теб”, каза Фюри в своето видеообръщение.

View this post on Instagram A post shared by Tyson Fury (@gypsyking101) on Aug 30, 2020 at 10:19am PDT Фюри очаква трета битка с Дионтей Уайлдър, която трябва да се проведе в края на годината. Той е свободен в следващите месеци и явно иска да изкара някой лев в кеча.



mma.bg Тайсън Фюри е готов да се върнe на ринга и да участва на събития в кеча под банера на WWE. Шампионът в тежка категория на WBC изкара солиден хонорар от изявите си в кеча, където мери сили с Броун Строуман. Фюри направи няколко участия миналата година, които му докараха 15 милиона долара и сега се е прицелил в ново голямо име на WWE.В своя акаунт в социалните мрежи Тайсън отправи предизвикателство към 35-годишният Дрю Макинтайър, който е шампион в тежка категория на организацията.“Пътувам към къщи с влака след дълъг уикенд. Мисля си за хората, които искам да ударя в лицето. Първия, който ми идва на ум е голямо момче на име Дрю Макинтайър. С удоволствие ще те ударя в лицето. Това е официално предизвикателство към шампиона в тежка категория на WWE. Вече се справих със Строуман и ще направя същото с теб”, каза Фюри в своето видеообръщение. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 262

1