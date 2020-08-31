Голям награден фонд на маратон Кюстендил

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Лека атлетика
Маратон Кюстендил ще се проведе на 13 септември и предлага класическата дистанция от 42.195 км, както и полумаратон 21.1 км. Състезанието в маратона ще бъде национален и балкански шампионат, а наградния фонд (който е близо 20 000 лв) е разделен на четири категории, както следва:
Международен маратон:Мъже:
1- място – 600 евро
2-ро място – 500 евро
3-то място – 400 евро
4-то място – 250 евро
5-то място – 200 евро
6-то място – 150 евро
Жени:
1-во място – 600 евро
2-ро място – 500 евро
3-то място – 400 евро
4-то място – 250 евро
5-то място – 200 евро
6-то място – 150 евро
Балкански маратон:
Мъже:
1- во място – 500 евро
2-ро място – 400 евро
3-то място – 300 евро
Жени:
1-во място – 500 евро
2-ро място – 400 евро
3-то място – 300 евро
Национален шампионат
Мъже:
1-во място – 800 лв
2-ро място – 600 лв
3-то място – 400 лв
Жени:
1-во място – 800 лв
2-ро място – 600 лв
3-то място – 400 лв
Полумаратон:
Мъже:
1-во място – 350 лв
2-ро място – 300 лв
3-то място – 250 лв
4-то място – 200 лв
5-то място – 150 лв
6-то място – 100 лв
Жени:
1-во място – 350 лв
2-ро място – 300 лв
3-то място – 250 лв
4-то място – 200 лв
5-то място – 150 лв
6-то място – 100 лв
atletikabg.com
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