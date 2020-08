НБА Маркъс Морис с поредна грозна проява срещу Дончич (видео) 30 август 2020 | 23:42 - Обновена Прочетена 860 0



Marcus Morris has been ejected for this foul on Luka Doncic pic.twitter.com/uY1R0DomW8 — The Undefeated (@TheUndefeated) August 30, 2020 След кратко преразглеждане на ситуацията реферите свириха неспортсменско нарушение от втори тип на Морис, като по този начин баскетболистът бе изгонен от игра до края на срещата. Старши треньорът на Клипърс Док Ривърс пък направи противоречив коментар за случилото се, отбелязвайки, че Морис е играл за топката, а ръката му просто е продължила към лицето на Дончич. Крилото на ЛА Клипърс Маркъс Морис отново се опита да изкара извън нерви лидера на Далас Лука Дончич. 30-годишният играч на Клипърс за пореден път реши да извади мръсните номерца от ръкава си, като този път удари 21-годишния словенец по изключително противен начин по време на шестия мач от серията. Припомняме, че в мач №5 Морис настъпи навехнатия глезен на Дончич, но не успя да предизвика по-сериозна травма.След кратко преразглеждане на ситуацията реферите свириха неспортсменско нарушение от втори тип на Морис, като по този начин баскетболистът бе изгонен от игра до края на срещата. Старши треньорът на Клипърс Док Ривърс пък направи противоречив коментар за случилото се, отбелязвайки, че Морис е играл за топката, а ръката му просто е продължила към лицето на Дончич.

