Манчестър Юнайтед и Аякс се разбраха за трансфера на Дони ван де Беек

През миналия сезон, който бе прекратен предсрочно заради пандемията, Ван де Беек изигра 37 мача и вкара 10 гола във всички турнири.

After new contacts also on last hours with his agent, Manchester United have reached a total agreement on personal terms with Donny Van de Beek. The Dutch midfielder has accepted to join Man Utd until June 2025. #MUFC #ManUnited #transfers