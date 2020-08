Новото попълнение на Юве: Горд съм, че станах първият американец в клуба

“Много съм развълнуван. Израстваш, гледайки тези играчи, идолизирайки ги и играйки с тях във видеоигрите, а сега те са твои съотборници. Така че определено това е сбъдната мечта. Когато си помислиш за думата “Ювентус”, ти я свързваш с историята и с това, че непрекъснато са шампиони на Италия. Разбира се, да бъдеш пръв в нещо е повод за гордост. Това е постижение. Чувал съм от Майкъл Брадли, че това е тежко първенство, така че определено съм развълнуван да се включа в него. Подписах на рождения си ден и сега започвам изцяло ново приключение, така че това е голям подарък. Феновете на Ювентус могат да очакват от мен 100% във всеки мач, това е сигурно. При мен ситуацията е всичко или нищо”, заяви Маккени пред клубния сайт.

