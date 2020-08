В Байерн очакват оферта за Тиаго през следващите дни

Rummenigge on Thiago: "It looks like he wants to leave us. It was important that he showed he can play well in important games. It's a departure that would hurt us a bit" — #DoubleTreble (@iMiaSanMia) August 30, 2020

Той коментира бъдещето и на други футболисти на отбора. “ Хави Мартинес също обмисля да ни напусне. Неговият договор е за още една година и сме му казали, че няма да му правим спънки. Той трябва да реши къде иска да отиде, а след това ще се опитаме да намерим справедливо решение. Жером Боатенг ? Ще трябва да почакаме. Харесва ми как той се разви при Ханзи Флик . Приносът му към трофеите ни беше ценен.

Rummenigge on Boateng's future: "We'll have to wait. I like how he developed under coach Hansi Flick. he has absolutely become an FC Bayern player again. He made a valuable contribution to our titles." — #DoubleTreble (@iMiaSanMia) August 30, 2020

Дейвид Алаба ? Би било жалко, ако не се разберем за нов договор. Дейвид е при нас от 12 години и идеално пасва на Байерн. Това, от което се нуждаем в момента, е малко скромност от страна на защитника и неговите агенти по отношение на заплатата. Все още не сме усетили такава. Да, търсим десен бек, това е желание на треньора. Той иска алтернатива на Бенжамен Павар ”, допълни Румениге.

KHR on Alaba: "It would be a shame if we didn't come to an agreement. David has been with us for twelve years and fits at Bayern perfectly. What we need now is a bit of humility from the player and agents when it comes to the wages. That hasn't been felt yet" — #DoubleTreble (@iMiaSanMia) August 30, 2020

Изпълнителният директор на Байерн (Мюнхен) Карл-Хайнц Румениге призна, че в клуба очакват през следващите дни да пристигне оферта за техния халф Тиаго Алкантара , който е силно желан от Ливърпул . Смята се, че предложение в размер на 30 млн. евро би убедило европейския клубен шампион да продаде испанския футболист.“Изглежда, че Тиаго иска да ни напусне. Очакваме оферта за него от друг клуб през следващите дни. Той ни каза, че към края на кариерата си би искал да опита нещо ново. Важно е, че показа, че може да играе добре във важните мачове. Това е раздяла, която малко ще ни нарани”, заяви баварският шеф пред Welt am Sonntag.