Тенис Надал и Федерер не подкрепиха новата инициатива на Джокович 30 август 2020









Идеята на новия съюз е играчите да имат право на решения относно основните проблеми в тениса. В момента съществува Съвет на играчите, който обаче по никакъв начин няма думата, когато АТР взима решения. Ноле се надяваше на подкрепата на Федерер и Надал, защото зад тримата големи в тениса щеше да застане всеки друг играч. Сега ситуацията изглежда далеч по-сложна, като може да се стигне до сериозно разединение.



Федерер и Надал, които не са в Ню Йорк и няма да участват на US Open, изразиха позицията си чрез социалните мрежи. Матадора сподели своята, а малко по-късно Федерер сподели поста му и изрази пълното си съгласие.



"Светът живее в трудна и сложна ситуация. Лично аз вярвам, че тези времена трябва да бъдат спокойни и всички ние да работим заедно в една и съща посока. Време е за обединение, не за разделение", написа Надал. The world is living a difficult and complicated situation. I personally believe these are times to be calm and work all of us together in the same direction. It is time for unity, not for separation. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 29, 2020 "Съгласен съм, Рафаел Надал. Това са несигурни и предизвикателни времена, но аз вярвам, че за нас е много важно да се обединим като играчи. Спортът трябва да се обедини и да посочи пътя напред", добави Федерер. I agree @RafaelNadal. These are uncertain and challenging times, but I believe it’s critical for us to stand united as players, and as a sport, to pave the best way forward. https://t.co/foAmiLVrdV — Roger Federer (@rogerfederer) August 29, 2020 Противник на идеята на Ноле е и Анди Мъри, а зад него застанаха останалите британски играчи, като вече се формира сериозен фронт против намеренията на сърбина. Според Джокович обаче няма никакви пречки. "Нашата сигурност е 100-процентова и ни е разрешено да сформираме тази асоциация на играчите. Това не е съюз. Това е асоциация на играчите. Така че ние не правим бойкот. Не сформираме паралелен тур", отговори на критиците световният №1.



