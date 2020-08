Тенис Първи тенисист с положителен тест за COVID-19 преди US Open 30 август 2020 | 15:14 - Обновена Прочетена 731 0



Един от най-добрите френски тенисисти Беноа Пер е първият с положителен тест за новия коронавирус, което автоматично го вади от участие в предстоящия US Open, който започва на 31 август.



Според "Екип" французинът е пристигнал в последния момент в Ню Йорк - само четири дни преди началото на турнира от "Големия шлем". Още на "Мастърс"-а миналата седмица той се отказа поради здравословни проблеми в първия си двубой срещу Борна Чорич.



Марсел Гранойерс ще вземе мястото на Пер в схемата на US Open.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

