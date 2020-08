Англия Моуриньо: Сега ще видите дали съм луд 30 август 2020 | 14:39 - Обновена Прочетена 1618 0



Продукцията ще покаже кадри зад кулисите на работата в Тотнъм. Тя обхваща първите девет месеца на Моуриньо в клуба, а наставникът се надява филмът да промени виждането на хората за него.



"Ако хората гледат само клипът, който беше пуснат, те ще си помислят, че съм луд. Ако гледат филма, ще видят истинския Жозе. Няма нищо фалшиво. Много хора имат определено виждане за мен и сега могат да видят дали то е вярно", сподели мениджърът.



“We win tomorrow, Chelsea lose in Manchester City, they s**t themselves,’ Nine points, they come here in December, they s**t themselves. We can make top four.”



Mourinho in a Team Meeting on All or Nothing Tottenham via Metro. #CFC. pic.twitter.com/qb58DSUQ4S — CFCDaily (@CFCDaily) August 26, 2020

Той признава, че понякога се е чувствал странно по време на снимките. "Понякога се усещаш да си мислиш: "Това е нещо, което не искам хората да разбират, нещо интимно. Не искам те да знаят толкова много за детайлите на работата ми, но се научихме да живеем с това и беше наред.



Съблекалнята е като храм. Преди казвахме, че каквото се случи в нея, остава там. Хората ще имат възможност да видят разговорите с футболистите на почивката, както всички хубави, лоши и луди моменти. Даваме на хората достъп до неща, които обикновено не са на показ. Обещавам ви, че всичко е реално, няма нищо подготвено предварително".



Jose Mourinho insists he can still be the best manager in the world at Spurs https://t.co/6sT08fh9Bb — The Independent (@Independent) August 30, 2020

Моуриньо обяснява и как се мотивира след почти две десетилетия като треньор на някои от най-големите отбори. "Първо, аз съм много млад. Хората ме смятат за много стар, защото работя на това ниво от 2002 г., но не съм. Много съм млад за футболен мениджър. Това е работа, в която ставаш по-добър с годините и опита. Вече не действам импулсивно, по-добре контролирам емоциите си. Мисля, че взимам по-добри решения.



