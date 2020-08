Световен футбол Лидерът в Бразилия с нова победа 30 август 2020 | 13:42 Прочетена 147 0



Интернасионал, който спечели последната си титла в Бразилия през далечната 1979 година, е начело в класирането с 15 точки актив. Ботагофо е на 12-а позиция с 6 точки от пет мача.



Com Galhardo decisivo, Inter vence Botafogo e se isola na ponta do Brasileiro https://t.co/MkD5UeigpN pic.twitter.com/D5S9MkpjdU — Zap Futebol (@ZapFutebol) August 30, 2020

Флуминензе нанесе първа загуба на Васко да Гама от началото на сезона, след като спечели двубоя между двата градски съперници с 2:1.



Доди откри резултата в третата минута, а резервата Фред покачи на 2:0 осем минути преди края. Талес Магно върна един гол за гостите в 86-ата минута, преди да бъде изгонен седем по-късно, но Васко така не можа да стигне до изравнителен гол.



Entrosamento? Mesmo com trocas, Fluminense mantém estilo de jogo em vitória sobre o Vasco #PortalENM https://t.co/P0XBEoHSCp — Esporte News Mundo (@portalenm) August 30, 2020

