Кармело Антъни: Надявам се да остана в Портланд

Кармело Антъни се надява да остане в Портланд Трейл Блейзърс. 36-годишният ветеран и отборът му отпаднаха в първия кръг на плейофите след 1-4 победи от ЛА Лейкърс, а Мело сподели след мач №5 тази нощ, че е намерил своя нов дом в Портланд и именно това е най-доброто място за него.

"Моля се да продължа да се състезавам в Портланд, защото тук открих своя дом. Съвпаднах си с организацията и съотборниците, както и те с мен. В този момент от кариерата ми вярвам, че това е най-доброто място за мен, особено с всичкия този опит, който натрупах. Наистина се надявам, че ще остана в Портланд. Иска ми се да запазим отбора си, да се изчистим от контузии и да се пробваме отново", сподели Мело.

"I pray that it can be Portland, I think I found a home in Portland"



Carmelo Anthony leaving no doubt that he wants to play again next season and he wants it to be with the Trail Blazers



