С "трипъл-дабъл" Леброн Джеймс класира Лейкърс за втория кръг на плейофите в НБА

Леброн Джеймс завърши с "трипъл-дабъл" - 36 точки, 10 борби и 10 асистенции, а Лос Анджелис Лейкърс се класира за втория кръг на плейофите в Западната конференция на НБА, след като победи Портланд със 131:122 точки и спечели серията с 4:1 успеха.

Ladies and Gentlemen, LeBron James pic.twitter.com/fvdvCfBs4p — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 30, 2020

Джеймс остава без загуба в първия кръг на плейофите. В своята кариера той е преминавал във втория кръг при всичките си 14 участия.



Леброн Джеймс стана първият играч на Лейкърс от 1988 година, който записва "трипъл-дабъл" с 30 точки. За баскетболиста това постижение е рекордно - 13 "трипъл-дабъл"-а с 30 точки.

LeBron James in the 1st Round of the tough tough West:



27.4 PPG

10.2 RPG

10.2 APG

1.2 SPG

60% FG

46% 3PT pic.twitter.com/E15BrNzkQI — All Iconic Sports (@alliconicsports) August 30, 2020 "Езерняците" обаче преминават във втория кръг за първия път от 2013 година насам. Следващият съперник на тима ще бъде победителя от двойката Хюстън - Оклахома Сити, в която "ракетите" водят с 3:2.

Антъни Дейвис изигра също силен мач за победителите и реализира 43 точки, негово лично постижение в плейофите.



За Портланд Си Джей МакКълъм се отличи с 36 точки, а 27 добави Кармело Антъни. Мачовете в НБА спряха преди няколко дни, когато отборът на Милуоки Бъкс не се яви за двубоя срещу Орландо Меджик. "Елените" обявиха бойкот и поискаха промяна и социална справедливост след поредния случай на полицейска агресия срещу чернокож мъж, която този път се изрази в четири куршума в гърба на гражданина Джейкъб Блейк.

