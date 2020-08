ММА Нийл Магни доминира Роби Лоулър във Вегас 30 август 2020 | 08:22 Прочетена 41 0



Бойците на UFC в полусредна категория Нийл Магни и Роби Лоулър споделиха октагона в подглавната битка на UFC Fight Night 175, което се проведе в Лас Вегас. Срещата между тях успя да стигне до съдийско решение, което беше в полза на Магни - (30-27, 30-27, 30-27). В началото на битката Магни започна с ритник, а Роби отвърна със силен ляв в тялото. Лоулър потърси клинч, където вкара няколко крошета на Магни, който обърна нещата и потърси събмишън. Роби се изправи, но Магни пак го заплаши с опит за събмишън и го свали на земята.



Двамата се изправят и влизат в клинч, където Магни наказва своя съперник с тежки попадения. Във втория рунд Нийл бързо пренесе боя на земята, където доминира и опита да приключи боя със събмишън. Роби се изправи, но Магни му нанесе още няколко попадения. В третия рунд Магни вкара ритници, а Роби му върна удари. Нийл пак пренася боя на земя, където екшън липсва и рефера ги изправя на крака.



Роби натиска с удари, но Нийл не му остава длъжен. Магни не иска нищо общо в стойка с Лоулър и пак го събаря. Роби се изправя, но само, за да отнесе още попадения от своя съперник и край на срещата. Победител с единодушно решение е Нийл Магни. Това е 3-та поредна победа за Магни тази година. Лоулър от своя страна навлиза в серия от 4 поредни загуби и печели само 1 от последните си 6 битки в UFC. View this post on Instagram A post shared by ufc (@ufc) on Aug 29, 2020 at 7:54pm PDT

mma.bg Нийл МагниРоби Лоулър

