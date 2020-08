ММА Ново поражение за Антъни Смит 30 август 2020 | 08:18 Прочетена 82 0



сподели клетката с бившият претендент за титлата в полутежка категория Антъни Смит . Двамата бяха главна битка на галавечерта UFC Fight Night 175, която се проведе преди малко в Лас Вегас. Всички очаквахме здрав сблъсък в стойка, но не така се случиха нещата. В началото на боя Ракич вкара много тежки ритници на Смит, който загуби баланс и падна на земята. Смит някак си взе гърба на Ракич, който обърна нещата в своя полза и вкара здрав граунд енд паунд на Антъни. Тотална доминация от страна на младото момче в първия рунд.



В началото на втория Антъни вкара силни удари на своя съперник, който веднага пренесе битката на земята. Ракич отново засипа Смит с удар и опита да го събмитне, но не успя. До края на рунда Ракич доминира. Между почивките от екипа на Смит му казаха да търси приключване, защото губи срещата. Антъни обаче не успя да направи нищо, с което да застраши своя съперник. Ракич разтресе Смит с ритник в тялото и главата в началото на последния рунд. Александър отново отбеляза събаряне и заложи на граунд енд паунд.



Към края Антъни успя да се изправи, но вече нямаше време да направи каквото и да било. Битката стигна до решение, което беше единодушно в полза на Ракич - (30-26, 30-27, 30-27). С тази победа Ракич се връща на победния път, след като идваше със загуба от Юздемир. Смит от своя страна пак се представя слабо и навлиза в серия от 2 поредни загуби.

View this post on Instagram A post shared by ufc (@ufc) on Aug 29, 2020 at 8:29pm PDT

Александър Ракич Антъни Смит

