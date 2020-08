Дани Грийн подкрепи изпадналия в депресия Пол Джордж

Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Дани Грийн се отнесе с разбиране към проблемите на звездата на врага - Пол Джордж от ЛА Клипърс. Преди няколко дни PG13 сподели, че причините за слабата му игра напоследък са депресия и безпокойство. Пол Джордж изпаднал в депресия

“В “балона” играта ви говори. Ако играете добре, сте окей, ако не - положението става лошо. Повярвайте ми, знам точно през какво преминава Пол в момента. Ти не правиш нищо друго в свободното си време в “балона”, освен да стоиш в социалните мрежи. А там виждаш единствено как хората те обиждат”, обясни Грийн.

. @DGreen_14 on Paul George- “The bubble is as good as your play. If you’re not playing well, walls are gonna close in on you. Trust me, I know exactly what PG is going through. You have nothing but to look at your phone & social media all day & all they're doing is bullying you” pic.twitter.com/j3XM5m3WEG